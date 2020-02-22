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Замглавы пензенского Минздрава награждена по итогам конкурса очерков о педиатрии

13:19 | 22.02.2020 | Медицина

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Пенза, 22 февраля 2020. PenzaNews. Заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева награждена дипломом II степени по итогам конкурса «Лучший художественно-исторический очерк по истории российской педиатрии».

Замглавы пензенского Минздрава награждена по итогам конкурса очерков о педиатрии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, высокую оценку жюри получила ее работа «Развитие педиатрической службы Пензенской области».

Награждение лауреатов конкурса состоялось в ходе ХХII конгресса «Актуальные проблемы педиатрии» в Москве в минувшую пятницу, 21 февраля.

Его программа рассчитана на три дня. Она предусматривает проведение саммита медицинских специалистов и организаторов здравоохранения «Нутритивные компоненты программирования здоровья», семинара «Страховая медицина в охране здоровья детей», форума «Волонтеры – детям России», национальной ассамблеи «Защищенное поколение» и ряда других мероприятий.

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