EN
21:18:35 Вторник, 25 февраля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Заболеваемость ОРВИ в Пензенской области остается ниже уровня эпидпорога

15:48 | 25.02.2020 | Медицина

Печать

Пенза, 25 февраля 2020. PenzaNews. Суммарная заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Пензенской области остается ниже уровня эпидпорога. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора во вторник, 25 февраля.

Заболеваемость ОРВИ в Пензенской области остается ниже уровня эпидпорога. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным ведомства, в течение прошлой недели было зарегистрировано 5 тыс. 110 случаев ОРВИ. Заболеваемость в целом по региону снизилась на 2,4%.

Относительно высокий уровень заболеваемости ОРВИ наблюдается в Кузнецке, Городищенском, Кузнецком, Нижнеломовском, Сосновоборском, Лопатинском, Неверкинском, Камешкирском и Сердобском районах.

С начала эпидсезона 2019–2020 годов зарегистрировано 566 случаев гриппа. Также выявлялись аденовирусы и парагрипп.

Новости партнеров
Читайте также
В СПЧ призвали проверить жалобы на пытки фигурантов дела о террористическом сообществе Жительница Пензы избила битой мужчину возле бара
Кредиторская задолженность МУП «Спецбюро» превысила 12 млн. рублей В Москве обсудили перспективы участия Пензенской области в проекте «Оздоровление Волги»
Каждый пятый занимается физкультурой или спортом два-три раза в неделю — опрос «Дизель» проведет домашние игры плей-офф в Пензе 26 и 27 февраля
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама