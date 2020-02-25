Заболеваемость ОРВИ в Пензенской области остается ниже уровня эпидпорога Медицина

Пенза, 25 февраля 2020. PenzaNews. Суммарная заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Пензенской области остается ниже уровня эпидпорога. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора во вторник, 25 февраля.

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По данным ведомства, в течение прошлой недели было зарегистрировано 5 тыс. 110 случаев ОРВИ. Заболеваемость в целом по региону снизилась на 2,4%.

Относительно высокий уровень заболеваемости ОРВИ наблюдается в Кузнецке, Городищенском, Кузнецком, Нижнеломовском, Сосновоборском, Лопатинском, Неверкинском, Камешкирском и Сердобском районах.

С начала эпидсезона 2019–2020 годов зарегистрировано 566 случаев гриппа. Также выявлялись аденовирусы и парагрипп.