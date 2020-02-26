В Пензе близится к завершению реконструкция хирургического корпуса детской больницы Медицина

Пенза, 26 февраля 2020. PenzaNews. Работы по реконструкции главного корпуса пензенской областной детской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова, который станет хирургическим, близятся к завершению. Об этом сообщил главврач больницы Максим Баженов.

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«Здесь будут находиться отделения травматологии, нейрохирургии, плановой хирургии, экстренной хирургии, урологии, ЛОР, офтальмологии и соответствующие все примыкающие к этому помещения — операционный блок и так далее», — сказал он журналистам в среду, 26 февраля.

Максим Баженов особо обратил внимание на то, что наряду с реанимацией на первом этаже будет развернуто современное приемно-диагностическое отделение, работу которого он охарактеризовал понятием «emergency».

«Это когда помощь больному тяжелому оказывается непосредственно в приемном отделении», — пояснил главврач областной детской больницы, уточнив, что это особенно востребовано после серьезных ДТП и других ситуаций, когда при спасении пациента счет идет на секунды.

По словам Максима Баженова, корпус, где ранее располагался роддом, станет педиатрическим.

«Он разместит в себе отделения педиатрического профиля — ревматологии, эндокринологии, педиатрии», — отметил руководитель учреждения.

Он добавил, что благодаря проводимой реконструкции в больнице удалось создать более комфортные условия — палаты рассчитаны на 2–3 пациентов, при этом предусмотрена возможность нахождения мамы рядом с ребенком.