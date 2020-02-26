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Пензенский Минздрав объявил прием заявлений на целевое обучение

20:08 | 26.02.2020 | Медицина

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Пенза, 26 февраля 2020. PenzaNews. Министерство здравоохранения Пензенской области будет вести прием заявлений от абитуриентов, желающих получить направление на целевое обучение в медицинском вузе, с 17 марта по 15 мая. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе ведомства.

Пензенский Минздрав объявил прием заявлений на целевое обучение. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Образец такого заявления размещен на сайте Минздрава.

Там же опубликован пример расписки на случай, если будущему студенту не исполнилось 18 лет. Ее должен написать один из родителей или законных представителей подростка.

Те, с кем будет заключен договор о целевом обучении, возьмут на себя обязательство после получения высшего образования трудоустроиться в учреждение здравоохранения Пензенской области и отработать там определенное время.

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