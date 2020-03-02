Пензенский министр предложил людям шить медицинские маски самостоятельно Медицина

Пенза, 2 марта 2020. PenzaNews. Министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин в условиях дефицита одноразовых масок в аптечных сетях предложил жителям региона вспомнить советский опыт и самостоятельно изготовить аналог медицинского изделия для личного пользования.

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«Каждый может себе пошить семислойную маску и два раза ее в день проглаживать утюгом», — сказал он в ходе совещания губернатора Ивана Белозерцева с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в правительстве Пензенской области в режиме видеоконференции в понедельник, 2 марта.

Александр Никишин добавил, что в лечебных учреждениях «к пошиву масок приступили».

В ответ на это губернатор заметил, что «люди имеют право и на маски в аптеках».

По словам Ивана Белозерцева, если раньше швейная машинка была в каждой квартире, то в настоящее время она есть не у всех.

«Люди сегодня [...] вправе требовать от нас с вами, чтобы в аптеках были маски», — сказал глава региона.

Он потребовал активизировать работу с поставщиками медицинских масок и рассмотреть возможность организации производства данного изделия на пензенских швейных предприятиях.