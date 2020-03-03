EN
14:30:37 Вторник, 3 марта
Дольщики НКО в Пензе Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Коронавирус не обнаружен у жителей Пензенской области, прибывших из Ирана — Минздрав

14:02 | 03.03.2020 | Медицина

Печать

Пенза, 3 марта 2020. PenzaNews. Коронавирус не обнаружен у жителей Пензенской области, которые помещены на двухнедельный карантин после возвращения из Ирана. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального Минздрава во вторник, 3 марта.

Коронавирус не обнаружен у жителей Пензенской области, прибывших из Ирана — Минздрав. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Трое жителей Пензенской области, прибывших из деловой поездки из Ирана, являясь контактными, изолированы под медицинское наблюдение в стационар пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи. Анализы на коронавирус, взятые у контактных лиц, отрицательные», — отмечается в тексте.

В нем подчеркивается, что «в Пензенской области зараженных коронавирусом нет».

В сообщении добавляется также, что, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, в целях профилактики необходимо мыть руки с мылом, воздержаться от участия в массовых мероприятиях, не посещать эндемичные регионы и не контактировать с лицами, у которых имеются симптомы вирусных инфекций.

Новости партнеров
Читайте также
В Кузнецке из незаконного оборота изъята крупная партия табачной продукции Под Пензой предприниматель оштрафован на 250 тыс. рублей за продажу алкоголя без лицензии
На улице Коммунистической в Пензе иномарка сбила пешехода «Пензадормост» запустит асфальтобетонный завод 4 марта — вице-мэр
Жительница Пензы лишилась более 230 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенника В Кузнецке по итогам аукциона на капремонт водопровода сэкономили 2 млн. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама