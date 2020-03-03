Коронавирус не обнаружен у жителей Пензенской области, прибывших из Ирана — Минздрав Медицина

Пенза, 3 марта 2020. PenzaNews. Коронавирус не обнаружен у жителей Пензенской области, которые помещены на двухнедельный карантин после возвращения из Ирана. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального Минздрава во вторник, 3 марта.

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«Трое жителей Пензенской области, прибывших из деловой поездки из Ирана, являясь контактными, изолированы под медицинское наблюдение в стационар пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи. Анализы на коронавирус, взятые у контактных лиц, отрицательные», — отмечается в тексте.

В нем подчеркивается, что «в Пензенской области зараженных коронавирусом нет».

В сообщении добавляется также, что, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, в целях профилактики необходимо мыть руки с мылом, воздержаться от участия в массовых мероприятиях, не посещать эндемичные регионы и не контактировать с лицами, у которых имеются симптомы вирусных инфекций.