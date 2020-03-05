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Пензенский травматолог-ортопед Борис Василистов скончался на 73-м году жизни

16:44 | 05.03.2020 | Медицина

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Пенза, 5 марта 2020. PenzaNews. Бывший заведующий травматолого-ортопедическим отделением пензенской областной детской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова Борис Василистов скончался на 73-м году жизни.

Пензенский травматолог-ортопед Борис Василистов скончался на 73-м году жизни. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Коллектив регионального Минздрава, сотрудники детской больницы и представители медицинской общественности выразили глубокие соболезнования родным и близким покойного.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства здравоохранения Пензенской области, прощание с Борисом Василистовым пройдет в городе Сурске в предстоящую субботу, 7 марта.

Василистов Борис Алексеевич родился в Сурске Городищенского района Пензенской области 20 апреля 1947 года.

По окончании средней школы поступил в Саратовский медицинский институт, который окончил в 1971 году.

Был принят травматологом-ортопедом в детское отделение пензенской областной больницы имени Н.Н. Бурденко.

После открытия в 1975 году областной детской больницы работал ортопедом-травматологом в травматолого-ортопедическом отделении, в 1977-м переведен на должность заведующего отделением. Занимал этот пост до 2012 года.

Проработав в учреждении 37 лет, внес большой вклад в развитие детской травматологии-ортопедии.

Был награжден почетной грамотой Минздрава России, нагрудным знаком «Отличник здравоохранения». Являлся ветераном труда.

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