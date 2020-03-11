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Пензенская область получит более 10 млн. рублей для премирования врачей за выявление рака

09:12 | 11.03.2020 | Медицина

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Пенза, 11 марта 2020. PenzaNews. Иной межбюджетный трансферт в размере 10 млн. 366,3 тыс. рублей будет выделен из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджету ТФОМС Пензенской области для осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе диспансеризации и профилактических медосмотров населения.

Пензенская область получит более 10 млн. рублей для премирования врачей за выявление рака. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Распределение денежных средств в объеме 1,2 млрд. рублей среди регионов утверждено распоряжением правительства России, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Максимальные суммы в Приволжском федеральном округе получат Самарская область — 22 млн. 653,4 тыс. рублей, Татарстан — 22 млн. 484,1 тыс. рублей, а также Нижегородская область — 22 млн. 379,8 тыс. рублей.

Минимальный в ПФО размер трансферта утвержден для Марий Эл — 3 млн. 694 тыс. рублей.

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