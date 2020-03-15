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В Пензе один человек госпитализирован с подозрением на коронавирус

14:28 | 15.03.2020 | Медицина

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Пенза, 15 марта 2020. PenzaNews. Один человек, состояние которого оценивается как удовлетворительное, госпитализирован в Пензе с подозрением на коронавирус. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

В Пензе один человек госпитализирован с подозрением на коронавирус. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Проводятся необходимые санитарно-эпидемиологические и карантинные мероприятия», — сказали в пресс-службе, отметив, что результаты тестов, призванных подтвердить диагноз, будут известны в ближайшие дни.

В облправительстве добавили, что с понедельника, 16 марта, на территории Пензенской области будет объявлен режим повышенной готовности.

«Вводятся ограничения по проведению массовых публичных мероприятий. Рассматривается вопрос об увеличении продолжительности школьных каникул. В детских садах будут усилены профилактические и контрольные меры», — пояснили в пресс-службе.

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