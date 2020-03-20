Названо количество умерших в Пензенской области от ОРВИ, гриппа и пневмонии за четыре года Медицина

Пенза, 20 марта 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев озвучил данные о количестве умерших в регионе от острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), гриппа и пневмонии за последние четыре года.

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«От ОРВИ ушли из жизни четыре человека, от гриппа — 11 человек, от пневмонии — 140 человек за 2016 год. При том при всем, что у нас показатели смертности значительно ниже, чем в Российской Федерации», — сказал он в ходе пресс-конференции членов регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), состоявшейся в областном правительстве в пятницу, 20 марта.

Иван Белозерцев добавил, что в 2017 году от ОРВИ, гриппа и пневмонии умерли четыре, три и 69 человек соответственно.

«2018 год: от ОРВИ — три человека, на одного человека поменьше [по сравнению с 2017-м]; от гриппа — два человека, тоже меньше; а вот от пневмонии — аж 109 человек», — отметил губернатор.

По его словам, в 2019 году от данных заболеваний скончались три, один и 87 человек соответственно.

Иван Белозерцев уточнил, что в настоящее время в реанимации пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся четыре пациента с пневмонией.

«У них отрицательный показатель на коронавирус», — подчеркнул он.