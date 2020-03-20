В Пензенской области дополнительно закупят аппараты ИВЛ Медицина

Пенза, 20 марта 2020. PenzaNews. Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) планируется дополнительно приобрести в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«Провели конкурсные процедуры. Будут приобретаться дополнительно аппараты искусственной вентиляции легких. Потому что пусть будут. Если не пригодятся, ну и хорошо. А если понадобятся, они должны быть», — сказал он в ходе пресс-конференции членов регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), состоявшейся в областном правительстве в пятницу, 20 марта.

По словам Ивана Белозерцева, в настоящее время в пензенской областной больнице имени Н.Н. Бурденко имеется в наличии около 70 аппаратов ИВЛ, еще 50 может при необходимости предоставить коллегам федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии.

В свою очередь министр здравоохранения региона Александр Никишин уточнил, что всего по области в распоряжении медработников находится около 680 аппаратов ИВЛ, но для оказания помощи больным в тяжелом состоянии пригодно около 200.