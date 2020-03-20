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В Пензенской области имеется более 4 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса

19:52 | 20.03.2020 | Медицина

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Пенза, 20 марта 2020. PenzaNews. 4,3 тыс. тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) имеется в Пензенской области. Об этом сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин.

В Пензенской области имеется более 4 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы обеспечены больше, чем нужно», — сказал он в ходе пресс-конференции членов регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, состоявшейся в областном правительстве в пятницу, 20 марта.

Михаил Перекусихин пояснил, что поставки осуществляются централизованно, при этом запас тест-систем пополняется постоянно по мере необходимости.

Глава управления Роспотребнадзора уточнил, что исследования на коронавирус проводит центр гигиены и эпидемиологии.

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