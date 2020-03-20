В Пензенскую область до конца марта поступит 70 тыс. медицинских масок Медицина

Пенза, 20 марта 2020. PenzaNews. 70 тыс. медицинских масок должно поступить в Пензенскую область до конца марта. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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По его словам, соответствующая заявка направлена в Минпромторг России.

Глава региона добавил, что с 19 марта также осуществляется пошив марлевых повязок на территории Пензенской области.

«Будем реализовывать их через «Фармацию» [аптечную сеть]. [...] Планируем, что в течение суток будем 3 тыс. масок шить», — сказал Иван Белозерцев в ходе пресс-конференции членов регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), состоявшейся в областном правительстве в пятницу, 20 марта.

Он отметил, что главное, чтобы в наличии было достаточно материала, поскольку наряду с дефицитом одноразовых масок в аптеках наблюдается нехватка марли, которая используется для пошива аналогов многоразового пользования.

Иван Белозерцев особо обратил внимание на то, что врачи и медицинские сестры бюджетных учреждений здравоохранения масками обеспечены.