На горячую линию пензенского Минздрава по коронавирусу за день поступило более 150 звонков Медицина

Пенза, 22 марта 2020. PenzaNews. 153 человека позвонили на сутки на горячую линию министерства здравоохранения Пензенской области, организованную в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина в воскресенье, 22 марта.

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«Из них 54 — прибывшие из-за рубежа. Число звонков по дням увеличивается, что хорошо», — отметила она.

Дина Черемушкина пояснила, что за прошедшие сутки новых случаев коронавируса в Пензенской области не выявлено.

По ее словам, еженедельное оперативное совещание в правительстве Пензенской области решено провести 23 марта в онлайн-режиме.