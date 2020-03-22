EN
20:24:03 Воскресенье, 22 марта
Дольщики НКО в Пензе Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

На горячую линию пензенского Минздрава по коронавирусу за день поступило более 150 звонков

11:15 | 22.03.2020 | Медицина

Печать

Пенза, 22 марта 2020. PenzaNews. 153 человека позвонили на сутки на горячую линию министерства здравоохранения Пензенской области, организованную в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина в воскресенье, 22 марта.

На горячую линию пензенского Минздрава по коронавирусу за день поступило более 150 звонков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Из них 54 — прибывшие из-за рубежа. Число звонков по дням увеличивается, что хорошо», — отметила она.

Дина Черемушкина пояснила, что за прошедшие сутки новых случаев коронавируса в Пензенской области не выявлено.

По ее словам, еженедельное оперативное совещание в правительстве Пензенской области решено провести 23 марта в онлайн-режиме.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области завели дело на водителя «Оки» В Пензе у предпринимателя украли деньги, хранившиеся в коробке под столом
В пензенском правительстве нарушили порядок рассмотрения обращений граждан Отменены дни открытых дверей в налоговых органах Пензенской области
Белозерцев заявил о влиянии коронавируса и валютных колебаний на реализацию инвестпроектов Под Пензой возбуждено дело по факту кражи со счетов мужчины около 190 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама