В Пензенской области приостановлена плановая госпитализация в стационары Медицина

Пенза, 27 марта 2020. PenzaNews. Учреждения, подведомственные министерству здравоохранения Пензенской области, приостановили плановую госпитализацию в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Кроме того, отменены профилактические осмотры и проведение диспансеризации.

Также прекращена вакцинация взрослого населения.

Все пациенты с симптомами гриппа, ОРВИ и повышенной температурой обслуживаются на дому.

В стоматологических поликлиниках в ближайшее время будет оказываться только неотложная помощь.

По информации Минздрава Пензенской области, такие меры введены во всех регионах страны. Они носят временный характер.