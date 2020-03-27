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ВАЖНО В Пензенской области будет приостановлена работа заведений общепита и торговых центров

В Пензенской области приостановлена плановая госпитализация в стационары

19:19 | 27.03.2020 | Медицина

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Пенза, 27 марта 2020. PenzaNews. Учреждения, подведомственные министерству здравоохранения Пензенской области, приостановили плановую госпитализацию в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В Пензенской области приостановлена плановая госпитализация в стационары. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Кроме того, отменены профилактические осмотры и проведение диспансеризации.

Также прекращена вакцинация взрослого населения.

Все пациенты с симптомами гриппа, ОРВИ и повышенной температурой обслуживаются на дому.

В стоматологических поликлиниках в ближайшее время будет оказываться только неотложная помощь.

По информации Минздрава Пензенской области, такие меры введены во всех регионах страны. Они носят временный характер.

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