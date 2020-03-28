Из-за коронавируса около 21 млн. рублей направят на создание обсерватора в Леонидовке Медицина

Пенза, 28 марта 2020. PenzaNews. Около 21 млн. рублей будет направлено из бюджета Пензенской области на создание в селе Леонидовка обсерватора для лиц, прибывших из стран и регионов, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Соответствующее изменение в бюджет внесли депутаты Законодательного собрания региона.

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По словам губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, под обсерватор будет приспособлено двухэтажное здание бывшей гостиницы, в которой жили иностранные наблюдатели в ходе реализации программы уничтожения химического оружия.

«Нам удалось взять [...] это здание в областную собственность», —сказал глава региона в ходе 29-й внеочередной сессии Законодательного собрания, состоявшейся в минувшую пятницу, 27 марта.

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Он уточнил, что данный объект теперь находится в ведении ГБУ «Управление делами губернатора и правительства Пензенской области».

«Нужны определенные организационные, технические работы для того, чтобы привести [здание в соответствие] с нормами, которые предъявляет Роспотребнадзор», — пояснил Иван Белозерцев.

Губернатор не исключил, что при развитии ситуации по негативному сценарию данные площади могут быть задействованы для оказания медицинской помощи гражданам.

Согласно информации, размещенной на сайте Роспотребнадзора 28 марта, для клинически здоровых лиц, не имеющих возможности изолированного проживания, в субъектах РФ предусмотрено 312 обсерваторов на 22 тыс. 168 мест. Из них развернуто 154 обсерватора на 11 тыс. 792 места, где размещены 939 человек.