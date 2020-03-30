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Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Пензенской области продолжает снижаться — министр

17:39 | 30.03.2020 | Медицина

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Пенза, 30 марта 2020. PenzaNews. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом продолжает снижаться в Пензенской области. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Александр Никишин.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Пензенской области продолжает снижаться — министр. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«За прошедшую неделю зарегистрировано всего 2 тыс. 773 случая ОРВИ и гриппа», — сказал он в ходе заседания регионального оперативного штаба по нераспространению и профилактике коронавирусной инфекции, состоявшегося в правительстве Пензенской области в понедельник, 30 марта.

Он уточнил, что суммарная заболеваемость ОРВИ в Пензенской области ниже уровня эпидпорога на 43%, за неделю она снизилась на 20%.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, с начала эпидсезона 2019–2020 годов зарегистрировано 784 случая гриппа.

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