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В связи с коронавирусом пензенцам предложили задавать через интернет вопросы о медпомощи

09:33 | 01.04.2020 | Медицина

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Пенза, 1 апреля 2020. PenzaNews. Министерство здравоохранения Пензенской области выделило отдельный электронный почтовый ящик для приема вопросов об оказании медицинской помощи в период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

В связи с коронавирусом пензенцам предложили задавать через интернет вопросы о медпомощи. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Жители региона могут обратиться в ведомство по поводу сложностей с вызовом врача на дом, проблем с оказанием помощи пациентам кардиологического или эндокринологического профилей, а также по другим актуальным темам.

В письме, направленном на электронный почтовый ящик, адрес которого указан на сайте Минздрава Пензенской области, необходимо изложить суть вопроса, указать фамилию, имя и отчество, адрес, а также контактный сотовый телефон.

Обращение будет рассмотрено в течение суток.

При этом обратная связь с пациентом будет осуществляться по телефону.

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