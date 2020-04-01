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В Пензенской области не исключают неблагоприятного развития ситуации с коронавирусом

16:56 | 01.04.2020 | Медицина

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Пенза, 1 апреля 2020. PenzaNews. Власти Пензенской области не исключают развития ситуации с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) по неблагоприятному сценарию, в связи с чем принимаются меры по дополнительному обеспечению больниц аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и медикаментами. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Александр Никишин.

В Пензенской области не исключают неблагоприятного развития ситуации с коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На то количество пациентов, которое сейчас поступает у нас в лечебные учреждения, мы более чем обеспечены [оборудованием и лекарствами]. Но мы прогнозируем ситуацию по самому неблагоприятному течению заболевания, [...] сделали заявку, [...] и нам в ближайшее время поступают и аппараты ИВЛ, и лекарственные препараты», — пояснил он.

По словам Александра Никишина, планируется сформировать шестимесячный запас лекарств.

Он добавил также, что, в соответствии с нормативом, который определен Минздравом России для региона, в Пензенской области предусмотрена возможность организовать дополнительные койки к уже имеющимся: на первом этапе — 600, на втором — 900, а при худшем варианте развития событий — 1,4 тыс.

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