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АКТУАЛЬНО В Пензенской области зарегистрировано 27 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки диагноз подтвержден у 11 человек

Коронавирус подтвержден у 11 пензенских пациентов, находившихся под меднаблюдением

11:45 | 03.04.2020 | Медицина

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Пенза, 3 апреля 2020. PenzaNews. Новая коронавирусная инфекция COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) подтверждена за последние сутки в Пензенской области у 11 пациентов, которые находились под медицинским наблюдением. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина в пятницу, 3 апреля.

Коронавирус подтвержден у 11 пензенских пациентов, находившихся под меднаблюдением. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Новых случаев — 11. Рост связан с одновременным подтверждением большого числа тестов, которые были сделаны госпитализированным лицам из числа контактных, находящихся под медицинским наблюдением граждан, в том числе в карантине», — пояснила она.

Дина Черемушкина уточнила, что в числе заразившихся «как первичные, так и вторичные контактные».

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«Это преимущественно жители старшей возрастной группы — мужчины и женщины от 50 лет до 81 года», — добавила она.

Вместе с тем, по словам пресс-секретаря губернатора и облправительства, среди заразившихся есть и люди моложе 40 лет — в возрасте 22, 33 и 37 лет.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 3 апреля, в целом по России зарегистрировано 4 тыс. 149 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19. За весь период выздоровели более 280 человек, умерли 34.

В Пензенской области зарегистрировано 27 случаев заражения коронавирусом. Выздоровевших пока нет. Один пациент скончался.

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