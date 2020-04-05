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Число жителей Заречного с подозрением на коронавирус выросло до трех

10:31 | 05.04.2020 | Медицина

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Заречный, 5 апреля 2020. PenzaNews. Число жителей Заречного Пензенской области с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) выросло с двух до трех человек. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте городской администрации в воскресенье, 5 апреля.

Число жителей Заречного с подозрением на коронавирус выросло до трех. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что на данный момент ни у одного из жителей закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) диагноз не подтвержден.

За весь период под медицинским наблюдением находились 240 человек: 103 гражданина, которые вернулись из стран, на территории которых зарегистрированы случаи заражения COVID-19; 137 — контактировавшие с лицами, прибывшими из-за рубежа.

93 человека сняты с меднаблюдения.

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