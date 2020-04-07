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Татьяна Крылова призвала пензенских доноров не отказываться от запланированной сдачи крови

17:21 | 07.04.2020 | Медицина

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Пенза, 7 апреля 2020. PenzaNews. Главный врач пензенского областного клинического центра крови Татьяна Крылова призвала жителей, планировавших в ближайшее время визит в учреждение в качестве доноров, не отказываться от этого из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

Татьяна Крылова призвала пензенских доноров не отказываться от запланированной сдачи крови. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она напомнила, что от доноров зависят жизни многих пациентов.

Татьяна Крылова рекомендовала жителям ориентироваться на так называемый «донорский светофор» на сайте центра, с помощью которого можно узнать, в крови какой группы и резус-принадлежности имеется повышенная потребность.

Как сообщает пресс-служба Минздрава Пензенской области, в настоящее время в учреждении приняты дополнительные меры для безопасности сотрудников и посетителей.

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