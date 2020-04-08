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АКТУАЛЬНО В России зарегистрировано 8 тыс. 672 случая коронавируса, в Пензенской области — 52

Пензенский губернатор заявил о значительном охвате населения тестированием на коронавирус

14:25 | 08.04.2020 | Медицина

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Пенза, 8 апреля 2020. PenzaNews. Пензенская область входит в число десяти регионов России, лидирующих по числу проведенных тестов на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) в расчете на 1 тыс. человек. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев.

Пензенский губернатор заявил о значительном охвате населения тестированием на коронавирус. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На сегодняшний день Пензенская область из расчета проведенных анализов на 1 тыс. человек входит в десятку регионов Российской Федерации», — сказал он в ходе прямого эфира в Instagram в среду, 8 апреля.

Иван Белозерцев уточнил, что в регионе проведено более 7 тыс. тестов.

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По его мнению, этим объясняется значительное число подтвержденных случаев COVID-19 в Пензенской области.

Согласно сведениям, размещенным на сайте Роспотребнадзора, по состоянию на 7 апреля, в России проведено более 910 тыс. лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.

По абсолютному количеству проведенных исследований в топ-10 регионов вошли Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Свердловская область, Краснодарский край, Тюменская, Сахалинская, Челябинская области, Татарстан, Красноярский край.

По числу тестов на 100 тыс. населения лидируют Сахалинская область, Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область, Ненецкий автономный округ, Марий Эл, Московская область, Камчатский и Хабаровский края, Кировская область.

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