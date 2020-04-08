В Пензе создан окклюдер для лечения врожденных пороков сердца у детей Медицина

Пенза, 8 апреля 2020. PenzaNews. Специалисты предприятий, входящих в пензенский инженерно-производственный кластер «Биомед», разработали медицинское изделие для лечения врожденных пороков сердца у детей.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Окклюдер кардиологический «NanoMed» прошел госрегистрацию в установленном порядке. Росздравнадзор выдал соответствующее удостоверение компании «НаноМед» 30 марта.

«Зарегистрированный окклюдер представляет собой самораскрывающееся проволочное устройство, которое внешне напоминает зонтик. Оно состоит из двух дисков, соединенных между собой короткой талией. Материалом, из которого изготовлен окклюдер, является никель-титановый сплав — нитинол, который не вступает в реакцию с кровью и не отторгается организмом пациента. Внутри окклюдера располагаются мембраны, дополнительно закрепляющие его в нужном месте и прочно закрывающие дефекты структур сердца», — сообщили ИА «PenzaNews» в ООО «Центр кластерного развития».

В «ЦКР» отметили, что впервые в мировой практике в данном окклюдере используется биологический материал в качестве мембраны, благодаря чему процесс выздоровления пациента значительно ускоряется.

«Имплантация окклюдера выполняется малоинвазивным способом — через катетер, введенный в кровеносный сосуд. Так как материал, из которого изготовлено изделие, обладает свойством запоминать первоначально заданную форму, то доставленный к месту назначения окклюдер быстро раскрывается и заполняет собой врожденный дефект», — сказали в «Центре кластерного развития».

Работу над отечественным окклюдером компания «НаноМед» вела совместно с ЗАО «Научно-производственное предприятие «МедИнж», ООО «Кардиоплант», ООО «МедИнтелл» и расположенным в Пензе федеральным центром сердечно-сосудистой хирургии (ФЦССХ).

Руководство проектом осуществляли инженер-исследователь организации «НаноМед» Владимир Крюков и заслуженный изобретатель России, управляющий НПП «МедИнж» Сергей Евдокимов в тесном сотрудничестве с главным врачом федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Владленом Базылевым и заведующим отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения ФЦССХ Марком Шматковым.

Специалисты уделили большое внимание оптимизации формы окклюдера для полного соответствия анатомии, уменьшению диаметра доставляющих систем и повышению атравматичности медизделия с целью улучшения управляемости.

Предполагается, что пензенская разработка будет способствовать решению задач по развитию в России высокотехнологичной медицины, в частности, малоинвазивных операций, проводимых без общего наркоза и искусственного кровообращения.