Медпомощь онкобольным в Пензе оказывается в обычном режиме — Минздрав Медицина

Пенза, 9 апреля 2020. PenzaNews. Медицинская помощь онкобольным на базе пензенского областного онкологического диспансера оказывается в обычном режиме. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального Минздрава.

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«В целях профилактики и недопущения распространения новой коронавирусной инфекции [COVID-19 (Coronavirus Disease 2019)] пациенты онкологического диспансера с впервые выявленными злокачественными новообразованиями, а также находящиеся в процессе специализированного противоопухолевого лечения, включая консультации, инструментальные и лабораторные исследования в амбулаторных условиях, госпитализацию, лечение и выписку из стационара, допускаются в учреждение в сопровождении только одного человека — родственника или доверенного лица», — поясняется в тексте.

В нем добавляется, что пациентам, находящимся на диспансерном наблюдении, при отсутствии жалоб и признаков прогрессирования заболевания рекомендуется отложить плановый визит к онкологу до стабилизации ситуации.

«На базе Московского научного исследовательского онкологического института имени П.А. Герцена при поддержке Ассоциации онкологов России (АОР) работает горячая линия для пациентов на время пандемии коронавируса», — отмечается в сообщении.

В нем уточняется, что она рассчитана в первую очередь на тех, кто находится на амбулаторном лечении либо в состоянии перерыва между курсами химио- или лучевой терапии.

«На все вопросы в круглосуточном режиме отвечают сотрудники МНИОИ имени П.А. Герцена – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России по бесплатному телефону: 8-800-444-31-02‬», — говорится в тексте.