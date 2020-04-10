В Пензенской области на коронавирус проверили более 9 тыс. человек Медицина

Пенза, 10 апреля 2020. PenzaNews. Более 9 тыс. человек проверены в Пензенской области на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) по состоянию на пятницу, 10 апреля. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального управления Роспотребнадзора.

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«В вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» обследованы 7 тыс. 624 человека, проведено 8 тыс. 149 исследований. В лабораториях лечебной сети обследованы 1 тыс. 438 человек, [проведено] 1 тыс. 615 исследований», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что по количеству проведенных тестов на 1 тыс. человек Пензенская область входит в топ-10 субъектов РФ.

«Лаборатории располагают достаточным количеством наборов тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции», — подчеркивается в сообщении.