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В Пензе поликлиника №2 получила два новых автомобиля

18:15 | 10.04.2020 | Медицина

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Пенза, 10 апреля 2020. PenzaNews. Пензенское региональное отделение «Единой России» передало поликлинике №2 два новых автомобиля «Lada Largus», которые будут использоваться врачами при посещении пациентов на дому.

В Пензе поликлиника №2 получила два новых автомобиля

Фото: пресс-служба пензенского реготделения «Единой России»

По словам секретаря реготделения «Единой России», председателя Законодательного собрания Пензенской области Валерия Лидина, транспортные средства приобретены за счет средств, сэкономленных партией во время организации и проведении выборов.

На обеих машинах размещена надпись «спасибо врачам», а также указан телефон волонтерского штаба, который организован на базе региональной общественной приемной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева, расположенной в здании администрации Пензы.

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