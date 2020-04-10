В Пензе поликлиника №2 получила два новых автомобиля Медицина

Пенза, 10 апреля 2020. PenzaNews. Пензенское региональное отделение «Единой России» передало поликлинике №2 два новых автомобиля «Lada Largus», которые будут использоваться врачами при посещении пациентов на дому.

Фото: пресс-служба пензенского реготделения «Единой России»

По словам секретаря реготделения «Единой России», председателя Законодательного собрания Пензенской области Валерия Лидина, транспортные средства приобретены за счет средств, сэкономленных партией во время организации и проведении выборов.

На обеих машинах размещена надпись «спасибо врачам», а также указан телефон волонтерского штаба, который организован на базе региональной общественной приемной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева, расположенной в здании администрации Пензы.