EN
16:54:37 Суббота, 11 апреля
Коронавирус Дольщики Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В России за последние сутки подтверждено 1 тыс. 667 новых случаев коронавируса, в Пензенской области — ни одного

В Пензенской области врачи будут консультировать беременных женщин по телефону

10:30 | 11.04.2020 | Медицина

Печать

Пенза, 11 апреля 2020. PenzaNews. Врачи женских консультаций Пензенской области в ближайшее время свяжутся с беременными пациентками по телефону, после чего будут находиться с ними на постоянной связи, чтобы в случае необходимости дистанционно ответить на возникающие вопросы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

В Пензенской области врачи будут консультировать беременных женщин по телефону. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Посещение медучреждений нужно, конечно, минимизировать», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что в условиях риска распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) анализы можно передать в больницу через родных, а плановый визит — отложить, если самочувствие не вызывает опасений.

«Необходимо понимать, что беременные женщины не подвержены большему риску заражения COVID-19, чем иные лица того же возраста. На сегодняшний день не существует достоверных доказательств передачи вируса от матери к плоду во время беременности или родов», — отметили в Минздраве.

Вместе с тем в ведомстве призвали соблюдать меры предосторожности — чаще мыть руки, избегать контакта с больными людьми, минимизировать посещение публичных мест с большим скоплением граждан и соблюдать социальную дистанцию.

«При малейшем появлении симптомов, похожих на COVID-19, — температуры, сухого кашля, затрудненного дыхания — необходимо вызвать врача на дом или бригаду скорой помощи», — добавили в министерстве.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе автомобиль слетел с путепровода В Пензе агропромышленный колледж направит 4 млн. рублей на создание инклюзивной среды
В Пензе поликлиника №2 получила два новых автомобиля Плата за превышение нормативов водоотведения по составу сточных вод уменьшилась в разы — Ильин
В Никольске возбуждено дело по факту жесткого обращения с животным В Пензенской области раскрыта серия поджогов деревянных домов
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement