В Пензенской области врачи будут консультировать беременных женщин по телефону Медицина

Пенза, 11 апреля 2020. PenzaNews. Врачи женских консультаций Пензенской области в ближайшее время свяжутся с беременными пациентками по телефону, после чего будут находиться с ними на постоянной связи, чтобы в случае необходимости дистанционно ответить на возникающие вопросы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

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«Посещение медучреждений нужно, конечно, минимизировать», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что в условиях риска распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) анализы можно передать в больницу через родных, а плановый визит — отложить, если самочувствие не вызывает опасений.

«Необходимо понимать, что беременные женщины не подвержены большему риску заражения COVID-19, чем иные лица того же возраста. На сегодняшний день не существует достоверных доказательств передачи вируса от матери к плоду во время беременности или родов», — отметили в Минздраве.

Вместе с тем в ведомстве призвали соблюдать меры предосторожности — чаще мыть руки, избегать контакта с больными людьми, минимизировать посещение публичных мест с большим скоплением граждан и соблюдать социальную дистанцию.

«При малейшем появлении симптомов, похожих на COVID-19, — температуры, сухого кашля, затрудненного дыхания — необходимо вызвать врача на дом или бригаду скорой помощи», — добавили в министерстве.