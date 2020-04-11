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В Заречном подготовят 80 коек для пациентов с коронавирусом

10:41 | 11.04.2020 | Медицина

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Заречный, 11 апреля 2020. PenzaNews. Стационар на 80 коек для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) будет развернут в Заречном Пензенской области.

В Заречном подготовят 80 коек для пациентов с коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Все койки обеспечены кислородом. В отделение поставлены четыре аппарата искусственной вентиляции легких», — говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

В нем добавляется, что медперсонал стационара, который будет действовать на базе инфекционного корпуса МСЧ №59, на первое время обеспечен средствами индивидуальной защиты, имеются необходимые лекарства.

«Уже с понедельника [13 апреля] медики Заречного готовы размещать в стационаре больных с подозрением на коронавирус средней и тяжелой степени», — отмечается в тексте.

В сообщении подчеркивается, что необходимо соблюдать режим самоизоляции, чтобы не допустить наихудшего сценария развития ситуации.

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