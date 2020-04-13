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В пензенской облбольнице будут лечить пациентов с коронавирусом и контактных лиц

16:29 | 13.04.2020 | Медицина

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Пенза, 13 апреля 2020. PenzaNews. Пензенская областная больница имени Н.Н. Бурденко адаптирована для приема пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) и контактных лиц. Об этом сообщила первый заместитель министра здравоохранения региона Оксана Чижова.

В пензенской облбольнице будут лечить пациентов с коронавирусом и контактных лиц. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Областная больница [имени] Бурденко у нас задействована теперь полностью под оказание медицинской помощи по всем профилям лицам, у которых либо подтверждена коронавирусная инфекция, либо из круга контактных», — сказала она в ходе совещания в режиме видеоконференцсвязи, которое транслировалось в аккаунте губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в Instagram.

Оксана Чижова уточнила, что за последние три дня в учреждение поступили 168 человек.

Она добавила, что весь персонал областной больницы, независимо от профиля, проходит обучение на 36-часовых курсах по оказанию медицинской помощи пациентам с коронавирусом.

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