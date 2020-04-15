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АКТУАЛЬНО В России зарегистрировано более 24 тыс. случаев заражения коронавирусом, в Пензенской области — 100

Информация о госпитализации в Мордовии 53 пензенцев не соответствует действительности — МВД

18:30 | 15.04.2020 | Медицина

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Саранск, 15 апреля 2020. PenzaNews. Информация о госпитализации в медицинское учреждение Рузаевки 53 жителей Пензы, размещенная в одной из соцсетей, не соответствует действительности. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой МВД по Республике Мордовия в среду, 15 апреля.

Информация о госпитализации в Мордовии 53 пензенцев не соответствует действительности — МВД. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения лица, причастного к публикации недостоверных сведений», — поясняется в тексте.

В нем добавляется, что гражданам следует ориентироваться на официальные источники информации и не поддаваться панике.

По данным пресс-службы следственного управления СКР по Республике Мордовия, по факту распространения этого фейка, а также не соответствующей действительности информации о смерти местного жителя, ранее госпитализированного с коронавирусом, организованы доследственные проверки.

Согласно сведениям коммуникационного центра при правительстве России, по состоянию на 15 апреля в Мордовии зарегистрирован 71 случай заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), выздоровели пять пациентов.

В Пензенской области подтверждено 100 случаев коронавируса, четыре пациента выздоровели, два человека скончались.

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