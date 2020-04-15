Информация о госпитализации в Мордовии 53 пензенцев не соответствует действительности — МВД Медицина

Саранск, 15 апреля 2020. PenzaNews. Информация о госпитализации в медицинское учреждение Рузаевки 53 жителей Пензы, размещенная в одной из соцсетей, не соответствует действительности. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой МВД по Республике Мордовия в среду, 15 апреля.

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«В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения лица, причастного к публикации недостоверных сведений», — поясняется в тексте.

В нем добавляется, что гражданам следует ориентироваться на официальные источники информации и не поддаваться панике.

По данным пресс-службы следственного управления СКР по Республике Мордовия, по факту распространения этого фейка, а также не соответствующей действительности информации о смерти местного жителя, ранее госпитализированного с коронавирусом, организованы доследственные проверки.

Согласно сведениям коммуникационного центра при правительстве России, по состоянию на 15 апреля в Мордовии зарегистрирован 71 случай заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), выздоровели пять пациентов.

В Пензенской области подтверждено 100 случаев коронавируса, четыре пациента выздоровели, два человека скончались.