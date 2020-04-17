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АКТУАЛЬНО В Пензенской области зарегистрировано 119 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки диагноз подтвержден у 12 человек

В Пензенской области коронавирус выявлен у девяти медработников

18:35 | 17.04.2020 | Медицина

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Пенза, 17 апреля 2020. PenzaNews. Новая коронавирусная инфекция COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) выявлена в Пензенской области у девяти медицинских работников. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Александр Никишин.

В Пензенской области коронавирус выявлен у девяти медработников. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Девять [...] медицинских работников находятся на лечении с коронавирусной инфекцией», — сказал он, отвечая на вопрос ведущей программы «Город говорит» на телеканале «Россия 24. Пенза» Инессы Романовой.

Александр Никишин добавил, что не все из них работают в пензенском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи.

«Есть пациент и из областной больницы», — пояснил министр.

Комментируя состояние медработников, заразившихся COVID-19, он подчеркнул, что «тяжелых среди них нет».

По словам Александра Никишина, медицинский персонал, непосредственно задействованный в лечении больных с коронавирусом, сдает тест на инфекцию раз в неделю, всем остальным подобное исследование проводится по показаниям.

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