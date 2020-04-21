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АКТУАЛЬНО В России зарегистрировано около 53 тыс. случаев заражения коронавирусом, в Пензенской области — 180

В Пензенской области случаи заражения коронавирусом подтверждены в 20 районах из 27

11:58 | 21.04.2020 | Медицина

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Пенза, 21 апреля 2020. PenzaNews. Число районов Пензенской области, на территории которых зарегистрированы случаи заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), увеличилось с 17 до 20.

В Пензенской области случаи заражения коронавирусом подтверждены в 20 районах из 27. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина, среди 15 человек, диагноз которых подтвержден за последние сутки, есть, в частности, жители Бековского, Мокшанского и Тамалинского районов.

«Новые подтвержденные случаи: Пенза, Бессоновский район — село Сосновка, Мокшанский район — село Пяша, Каменка, Заречный, Беково, Пензенский район — село Богословка, Тамала, Лопатино, Шемышейский район — село Новый Мачим», — уточнила она.

Дина Черемушкина добавила, что возраст пациентов составляет от 14 лет до 71 года.

По состоянию на 21 апреля, в Пензенской области зарегистрировано 180 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

Среди инфицированных — жители трех городских округов: Пензы, Кузнецка и Заречного.

Также случаи заражения COVID-19 зафиксированы в 20 районах области: Бековском, Белинском, Бессоновском, Городищенском, Земетчинском, Иссинском, Каменском, Камешкирском, Колышлейском, Кузнецком, Лопатинском, Лунинском, Мокшанском, Наровчатском, Никольском, Пензенском, Сердобском, Спасском, Тамалинском и Шемышейском.

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