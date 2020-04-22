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Медперсонал получил доплаты за работу с заразившимися коронавирусом пациентами

09:24 | 22.04.2020 | Медицина

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Пенза, 22 апреля 2020. PenzaNews. Медперсонал пензенских больниц получил доплаты за март за работу с пациентами, заразившимися новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Об этом сообщил министр здравоохранения региона Александр Никишин в ходе рабочего совещания с губернатором Иваном Белозерцевым, состоявшегося в режиме видеоконференции в минувший вторник, 21 апреля.

Медперсонал получил доплаты за работу с заразившимися коронавирусом пациентами. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он уточнил, что общая сумма составила более 9 млн. рублей.

По словам Александра Никишина, по итогам апреля — в начале мая — стимулирующие выплаты получит большее число сотрудников медицинских учреждений.

Как отметил глава региона, врачи работают в непростых условиях с очень большой нагрузкой.

«Еще раз обращаю внимание Минздрава, главных врачей на то, что нужно беречь медицинский персонал, который сегодня работает на передовой», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба облправительства.

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