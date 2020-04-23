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В Пензенской области нет возможности проверять на коронавирус всех подряд — губернатор

14:16 | 23.04.2020 | Медицина

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Пенза, 23 апреля 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил, что в регионе нет возможности проверять на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) всех подряд.

В Пензенской области нет возможности проверять на коронавирус всех подряд — губернатор. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Всех подряд мы сегодня не можем [проверять]. Пока у нас нет такой технической возможности, нет таких возможностей по тест-полоскам, хотя [...] у нас месячный запас тест-полосок. Мы дозакупаем их», — сказал глава региона в ходе прямого эфира в Instagram, посвященного вопросам поддержки бизнеса.

Иван Белозерцев уточнил, что в настоящее время в Пензенской области тесты проводятся только тем людям, «которые заболели, у которых есть симптомы коронавирусной инфекции».

По словам губернатора, в регионе такими исследованиями занимаются шесть лабораторий.

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