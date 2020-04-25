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На борьбу с коронавирусом в Заречном направят 60 млн. рублей

12:21 | 25.04.2020 | Медицина

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Заречный, 25 апреля 2020. PenzaNews. 60 млн. рублей будет выделено из федерального бюджета на борьбу с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Заречном Пензенской области. Соответствующее соглашение заключено между ФМБА России и медико-санитарной частью №59.

На борьбу с коронавирусом в Заречном направят 60 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По словам начальника МСЧ №59 Андрея Капустина, 4 млн. рублей будет направлено на стимулирующие выплаты медперсоналу, непосредственно работающему с пациентами, у которых выявлен коронавирус, а 56 млн. рублей — на оснащение стационара, развернутого на базе инфекционного отделения.

Планируется приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), инфузионных насосов для дозируемого введения лекарственных препаратов, электрических аспираторов, увлажнителей кислорода, реанимационных кроватей и другого необходимого оборудования, сообщает управление общественных связей Заречного.

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