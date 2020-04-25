В Пензенской области подтверждено 23 новых случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 25 апреля 2020. PenzaNews. 23 случая заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 подтверждено в Пензенской области за последние сутки, их общее число достигло 255. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина в субботу, 25 апреля.

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По ее словам, география распространения коронавируса расширилась: новые случаи зарегистрированы в Пензе, Заречном, Бессоновском районе — в Бессоновке, Грабово и Сосновке, в Белинском районе — в селе Поим, в Сердобске, а также в Нижнем Ломове и Пачелме.

«Пациенты от 18 до 79 лет», — уточнила она.

Дина Черемушкина добавила, что 25 апреля выписаны еще 24 человека, в том числе пациентка, которая стала в регионе второй заразившейся COVID-19, 4-х летний ребенок и 92-летний мужчина.

«Таким образом, в Пензенской области от коронавируса излечились 48 человек», — пояснила пресс-секретарь губернатора и областного правительства.