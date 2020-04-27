В Пензенской области на коронавирус проверили более 27 тыс. человек Медицина

Пенза, 27 апреля 2020. PenzaNews. Более 27 тыс. человек проверены в Пензенской области на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 по состоянию на понедельник, 27 апреля. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального управления Роспотребнадзора.

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«В вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» обследованы 16 тыс. 107 человек, [проведено] 16 тыс. 859 исследований», — поясняется в тексте.

В нем добавляется, что в лабораториях лечебной сети обследованы 11 тыс. 226 человек, проведено 12 тыс. 20 исследований.

«Лаборатории располагают достаточным количеством наборов тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции», — подчеркивается в сообщении.