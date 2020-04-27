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Случаи заражения коронавирусом выявлены во всех районах Пензенской области — министр

12:29 | 27.04.2020 | Медицина

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Пенза, 27 апреля 2020. PenzaNews. Случаи заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 выявлены на территории всех районов Пензенской области, при этом в некоторых они на данный момент официально пока не подтверждены. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Александр Никишин в ходе совещания, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 27 апреля.

Случаи заражения коронавирусом выявлены во всех районах Пензенской области — министр. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, в числе территорий, на которых случаев инфицирования зафиксировано не было, до последнего времени оставались Неверкинский и Башмаковский районы.

«Но у нас 123 анализа сейчас на подтверждении. Тем более, мы с вами понимаем, что количество прибывающих из Москвы, вырастает», — сказал он.

В ходе совещания министр обратил внимание на то, что в Пензенской области ежедневно происходит госпитализация пациентов, недавно вернувшихся из российской столицы и Московской области.

«Не было такого дня, чтобы не госпитализировали данную категорию населения в инфекционную больницу», — констатировал Александр Никишин.

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