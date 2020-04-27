Порядок оказания медпомощи пензенским пациентам с коронавирусом корректируют еженедельно Медицина

Пенза, 27 апреля 2020. PenzaNews. Порядок оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и с подозрением на нее претерпевает изменения каждую неделю в зависимости от развития ситуации. Об этом сообщил министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин в ходе совещания, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 27 апреля.

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По его словам, в настоящее время с данной категорией пациентов работают пять больниц на территории Пензы — клинический центр специализированных видов медицинской помощи, горбольница №4, областные больницы имени Н.Н. Бурденко и имени Н.Ф. Филатова, а также госпиталь для ветеранов войн.

«Система маршрутизации построена таким образом, что тяжелые пациенты с пневмониями [...] госпитализируется в областную больницу имени Н.Н. Бурденко», — сказал он, пояснив, что взрослые, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, доставляются в пензенский областной клинический центр СВМП, дети — в областную больницу имени Н.Ф. Филатова.

Александр Никишин добавил, что госпиталь для ветеранов войн и больница №4 функционируют как сортировочные площадки с целью дальнейшего распределения пациентов в зависимости от диагноза и тяжести состояния.

Министр уточнил, что еще два учреждения — больница в Терновке и клиническая больница «РЖД-Медицина» — работают «на разгрузку»: в них направляются больные, не инфицированные коронавирусом.