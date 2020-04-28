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В Пензе на 82-м году жизни скончалась хирург Лидия Ишутина

09:18 | 28.04.2020 | Медицина

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Пенза, 28 апреля 2020. PenzaNews. Хирург Лидия Ишутина (Чирочкина), проработавшая в практическом здравоохранении более 50 лет, скончалась на 82-м году жизни в Пензе в минувший понедельник, 27 апреля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

В Пензе на 82-м году жизни скончалась хирург Лидия Ишутина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Она помогла вернуть здоровье тысячам пациентов, стала наставником для многих специалистов, которые выросли в высококлассных хирургов благодаря ее примеру и опыту», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе напомнили, что свою трудовую деятельность врач начала в пановской участковой больнице Нечаевского района Пензенской области, где прошла подготовку по хирургии по линии военкомата.

«В 1962 году она перешла на работу в пензенскую областную клиническую больницу имени Н.Н. Бурденко: сначала на должность врача-хирурга хирургического отделения, затем — врача-хирурга отделения плановой и экстренной консультативной помощи. [...] С 2007 по 2016 годы Лидия Степановна работала в территориальном центре медицины катастроф, оказывала специализированную хирургическую помощь по санавиации во всех районах области», — пояснили в Минздраве региона.

В ведомстве подчеркнули, что покойная была высококвалифицированным специалистом, неоднократно поощрялась руководством за добросовестный труд и профессиональное мастерство.

«Министерство здравоохранения Пензенской области, медицинская общественность региона, сообщество пензенских врачей хирургов выражают глубокие соболезнования родным и близким Лидии Степановны», — сказали в пресс-службе.

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