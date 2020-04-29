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Пензенская область получила на борьбу с коронавирусом более 520 млн. рублей

22:44 | 29.04.2020 | Медицина

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Пенза, 29 апреля 2020. PenzaNews. Пензенская область получила из федерального бюджета более 520 млн. рублей на борьбу с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Пензенская область получила на борьбу с коронавирусом более 520 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На борьбу с коронавирусом выделено два транша — 217 млн. рублей и [...] 305 млн. рублей», — сказал он в ходе 30-й очередной сессии Законодательного собрания региона, состоявшейся в среду, 29 апреля.

По словам Ивана Белозерцева, денежные средства направлены на подведение кислорода к койкам в горбольнице №4, в детской больнице имени Н.Ф. Филатова и к корпусу областной больницы имени Н.Н. Бурденко, а также на приобретение оборудования, в том числе аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), и на средства индивидуальной защиты (СИЗ) для медработников.

Губернатор добавил, что, помимо этого, региону выделены денежные средства на предоставление мер поддержки отдельным категориям граждан.

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