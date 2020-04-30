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Число случаев заражения коронавирусом в Пензенской области выросло до 406 — власти региона

14:18 | 30.04.2020 | Медицина

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Пенза, 30 апреля 2020. PenzaNews. Число лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 выросло в Пензенской области до 406. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства.

Число случаев заражения коронавирусом в Пензенской области выросло до 406 — власти региона. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«География [новых подтвержденных случаев] по районам: Кузнецк — 2, Пенза — 15, Нижнеломовский район — 5, Спасский район — 2, Сосновоборский район — 1, Белинский район — 1, Вадинский район — 1, Никольский район — 1, Городищенский район — 1, Бессоновский район — 3, Сердобский район — 2, Каменский район — 2, Лунинский район — 1, Пензенский район — 1, Земетчинский район — 1, Колышлейский район — 1, Мокшанский район — 1, Тамалинский район — 1», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что среди пациентов — трое детей: двое в возрасте 13 лет и один годовалый ребенок.

«Возраст остальных заболевших — от 23 до 85 лет», — отмечается в сообщении.

В нем поясняется, что под медицинским наблюдением находятся 2 тыс. 845 человек.

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