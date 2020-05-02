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АКТУАЛЬНО В Пензенской области зарегистрирован 481 случай заражения коронавирусом, 148 человек выздоровели, семеро умерли

В Пензенской области проведено около 36 тыс. тестов на коронавирус

15:03 | 02.05.2020 | Медицина

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Пенза, 2 мая 2020. PenzaNews. Около 36 тыс. тестов на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 проведено в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального управления Роспотребнадзора в субботу, 2 мая.

В Пензенской области проведено около 36 тыс. тестов на коронавирус. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» обследованы 18 тыс. 831 человек, [проведено] 19 тыс. 628 исследований; в лабораториях лечебной сети обследованы 15 тыс. 342 человека, [выполнено] 16 тыс. 323 исследования», — уточняется в тексте.

В нем подчеркивается, что лаборатории располагают достаточным количеством наборов тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции.

Согласно данным коммуникационного центра при правительстве России, в целом в стране проведено 3,95 млн. тестов на COVID-19, в том числе за последние сутки 191,6 тыс.

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