В Пензенской области подтверждено 27 новых случаев заражения коронавирусом, 5 человек выздоровели Медицина

Пенза, 4 мая 2020. PenzaNews. 27 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели пять человек. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра при правительстве России.

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По состоянию на 10.55 понедельника, 4 мая, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в регионе достигло 539, выздоровевших — 175. За весь период умерли восемь пациентов.

Больными в настоящее время числятся 356 человек.

В России число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией достигло 145 тыс. 268, за последние сутки подтвержден диагноз 10 тыс. 581 человека.

За весь период в стране выздоровели 18 тыс. 95 человек, в том числе 1 тыс. 456 — за последние сутки.

Умерли 1 тыс. 356 пациентов с коронавирусом, в том числе за последние сутки — 76.