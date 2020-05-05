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АКТУАЛЬНО В Пензенской области зарегистрировано 569 случаев заражения коронавирусом, 193 человека выздоровели, 8 пациентов умерли

В Пензенской области за сутки подтверждено 30 случаев заражения коронавирусом, 18 человек выздоровели

11:04 | 05.05.2020 | Медицина

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Пенза, 5 мая 2020. PenzaNews. 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 18 человек. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра при правительстве России, актуальные на 10.35 вторника, 5 мая.

В Пензенской области за сутки подтверждено 30 случаев заражения коронавирусом, 18 человек выздоровели. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в регионе достигло 569, выздоровевших — 193. За весь период умерли восемь пациентов.

Больными в настоящее время числятся 368 человек.

В России зафиксировано 155 тыс. 370 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз 10 тыс. 102 человек.

За весь период в стране выздоровели 19 тыс. 865 человек, из них 1 тыс. 770 — за последние сутки.

Количество умерших увеличилось до 1 тыс. 451, за последние сутки скончались 95 пациентов.

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