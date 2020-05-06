Число случаев заражения коронавирусом в Пензенской области превысило 600 Медицина

Пенза, 6 мая 2020. PenzaNews. 601 случай заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрирован в Пензенской области по состоянию на 6 мая, число выздоровевших достигло в регионе 199 человек, за весь период умерли восемь пациентов. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра при правительстве России.

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Согласно представленным сведениям, в Пензенской области 394 человека с COVID-19 числятся больными.

За последние сутки в регионе подтверждено 32 новых случая заражения коронавирусом, выздоровели шесть человек.

В России зафиксировано 165 тыс. 929 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз 10 тыс. 559 человек.

За весь период в стране выздоровели 21 тыс. 327 человек, из них 1 тыс. 462 — за последние сутки.

Количество умерших увеличилось до 1 тыс. 537, за последние сутки скончались 86 пациентов.