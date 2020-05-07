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АКТУАЛЬНО В Пензенской области зарегистрировано 635 случаев заражения коронавирусом, 217 человек выздоровели, 8 пациентов умерли

В Пензенской области за сутки подтверждено 34 случая заражения коронавирусом, 18 человек выздоровели

10:48 | 07.05.2020 | Медицина

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Пенза, 7 мая 2020. PenzaNews. 34 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 18 человек. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра при правительстве России, актуальные на 10.45 четверга, 7 мая.

В Пензенской области за сутки подтверждено 34 случая заражения коронавирусом, 18 человек выздоровели. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в регионе достигло 635. Выздоровели 217 человек. За весь период умерли восемь пациентов.

Больными в настоящее время числятся 410 человек.

В России зафиксировано 177 тыс. 160 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 11 тыс. 231 человека.

За весь период в стране выздоровели 23 тыс. 803 человека, из них 2 тыс. 476 — за последние сутки.

Количество умерших увеличилось до 1 тыс. 625, за последние сутки скончались 88 пациентов.

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