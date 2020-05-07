EN
20:15:45 Четверг, 7 мая
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области зарегистрировано 635 случаев заражения коронавирусом, 217 человек выздоровели, 8 пациентов умерли

В Пензенской области проведено около 42 тыс. тестов на коронавирус

13:31 | 07.05.2020 | Медицина

Печать

Пенза, 7 мая 2020. PenzaNews. Около 42 тыс. тестов на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 проведено в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального управления Роспотребнадзора в четверг, 7 мая.

В Пензенской области проведено около 42 тыс. тестов на коронавирус. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» обследовано 20 тыс. 905 человек, [проведено] 21 тыс. 727 исследований; в лабораториях лечебной сети обследовано 18 тыс. 528 человек, [выполнено] 19 тыс. 903 исследования», — уточняется в тексте.

По информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в России проведено более 4,8 млн. лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, при этом по общему количеству тестов страна вышла на второе место в мире.

В топ-15 субъектов РФ по числу проведенных тестов на 100 тыс. населения вошли: Сахалинская область с показателем 10 тыс. 515,77, Ямало-Ненецкий автономный округ — 10 тыс. 9,68, Москва — 9 тыс. 753,49, Чукотский автономный округ — 7 тыс. 408,9, Камчатский край — 6 тыс. 519,88, Санкт-Петербург — 6 тыс. 47,28, Мурманская область — 5 тыс. 435,03, Мордовия — 5 тыс. 345,08, Тюменская область — 5 тыс. 292,18, Алтай — 5 тыс. 126,49, Вологодская область — 5 тыс. 66,24, Бурятия — 5 тыс. 4,48, Республика Саха (Якутия) — 4 тыс. 921,66, Кировская область — 4 тыс. 771,96, Республика Тыва — 4 тыс. 754,96.

Новости партнеров
Читайте также
Перекусихин прокомментировал ситуацию с внебольничной пневмонией в Пензенской области В Пензенской области зафиксировано шесть групповых очагов коронавируса
В регионе отмечается прирост заболеваемости коронавирусом среди людей трудоспособного возраста В Пензе из незаконного оборота изъято более 5 кг марихуаны
В каменской больнице для пациентов с коронавирусом подготовили 25 коек В Заречном в честь юбилея Победы высадили 75 кустов сирени
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама