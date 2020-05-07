В Пензенской области проведено около 42 тыс. тестов на коронавирус Медицина

Пенза, 7 мая 2020. PenzaNews. Около 42 тыс. тестов на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 проведено в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального управления Роспотребнадзора в четверг, 7 мая.

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«В вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» обследовано 20 тыс. 905 человек, [проведено] 21 тыс. 727 исследований; в лабораториях лечебной сети обследовано 18 тыс. 528 человек, [выполнено] 19 тыс. 903 исследования», — уточняется в тексте.

По информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в России проведено более 4,8 млн. лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, при этом по общему количеству тестов страна вышла на второе место в мире.

В топ-15 субъектов РФ по числу проведенных тестов на 100 тыс. населения вошли: Сахалинская область с показателем 10 тыс. 515,77, Ямало-Ненецкий автономный округ — 10 тыс. 9,68, Москва — 9 тыс. 753,49, Чукотский автономный округ — 7 тыс. 408,9, Камчатский край — 6 тыс. 519,88, Санкт-Петербург — 6 тыс. 47,28, Мурманская область — 5 тыс. 435,03, Мордовия — 5 тыс. 345,08, Тюменская область — 5 тыс. 292,18, Алтай — 5 тыс. 126,49, Вологодская область — 5 тыс. 66,24, Бурятия — 5 тыс. 4,48, Республика Саха (Якутия) — 4 тыс. 921,66, Кировская область — 4 тыс. 771,96, Республика Тыва — 4 тыс. 754,96.