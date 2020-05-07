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АКТУАЛЬНО В Пензенской области зарегистрировано 635 случаев заражения коронавирусом, 217 человек выздоровели, 8 пациентов умерли

В регионе отмечается прирост заболеваемости коронавирусом среди людей трудоспособного возраста

16:13 | 07.05.2020 | Медицина

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Пенза, 7 мая 2020. PenzaNews. Граждане пенсионного возраста продолжают составлять треть заразившихся новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Пензенской области, однако вместе с этим отмечается прирост заболеваемости населения трудоспособного возраста. Об этом сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин.

В регионе отмечается прирост заболеваемости коронавирусом среди людей трудоспособного возраста. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, 36,7% инфицированных — это люди в возрасте 20–49 лет, 21,3% — 50–59 лет, 33,4% — лица старше 60 лет.

Он добавил, что в Пензенской области коронавирусом заразились 22 ребенка в возрасте до 14 лет.

«Лидирующим контингентом населения в социальной структуре являются пенсионеры — 29,3%», — сказал Михаил Перекусихин в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в режиме видеоконференции в четверг, 7 мая.

Руководитель управления Роспотребнадзора пояснил, что 12,8% от общего количества инфицированных — это неработающие граждане, 13% — студенты, 11% — персонал медицинских организаций.

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